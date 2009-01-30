Оніщук натякнув Тимошенко, що «козачків» із Кабміну позбутися складно

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО може внести подання на призначення та звільнення міністрів лише після отримання згоди на це усіх фракцій коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні на прес-конференції у Києві.

М.ОНІЩУК зауважив, що, згідно з Конституцією, уряд є коаліційним і формується за пропозиціями фракцій, які входять до коаліції. Міністр підкреслив, що така норма відображена в законі про Кабінет міністрів та регламенті Верховної Ради й чинній коаліційній угоді.

«Відтак, до того часу, поки не існує рішення фракції НУ-НС, згідно з яким буде пропонуватися та або інша вакансія в уряді, мені здається, що до цього (намірів Ю.ТИМОШЕНКО замінити деяких міністрів в уряді - УНІАН) необхідно ставитися як до певних політичних намірів», - сказав М.ОНІЩУК.

Водночас міністр юстиції зауважив, що Конституція і чинне законодавство допускають внесення змін у складі уряду за поданням прем’єр-міністра. Але разом із тим М.ОНІЩУК наголосив, що відповідними додатками до коаліційної угоди, укладеної фракціями блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина передбачають, що таке рішення (про кадрові зміни в уряді – УНІАН) має бути ухвалене загальними зборами коаліції.

«За таке рішення повинна проголосувати більшість депутатів зі складу кожної фракції», - зазначив М.ОНІЩУК.

Він також підкреслив, що такий порядок внесення кадрових змін у складі уряду є регламентною нормою чинної коаліційної угоди.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що найближчим часом в уряді відбудуться значні кадрові зміни. При цьому прем’єр відмовилася назвати конкретні прізвища урядовців, яких вона має намір замінити.

«Я хочу серйозно підвищити ККД уряду і його професійний рівень. Ми обов’язково приберемо цих «засланих козачків» зі складу Кабінету міністрів. Серйозні кадрові зміни в уряді будуть обов`язково, і я думаю, що на самому початку наступної сесії парламенту ми їх проведемо через зал», - сказала вона.