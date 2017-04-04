Путін домовився з Меркель і Олландом посилити співпрацю щодо боротьби з тероризмом – Кремль

Німеччина, Франція і Росія домовилися нарощувати співробітництво для боротьби з тероризмом.

Про це повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

«Співрозмовники відзначили важливість нарощування співпраці з метою протидії спільній для всіх держав терористичній загрозі, домовилися активізувати обмін інформацією щодо цього через лінію спеціальних служб», - йдеться в повідомленні.

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Також Меркель і Олланд висловили співчуття у зв'язку з терактом в метро Санкт-Петербурга, просили передати слова співчуття сім'ям загиблих і побажання якнайшвидшого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, у лікарнях перебувають 49 постраждалих.