НАБУ має отримати право на самостійне прослуховування до кінця травня - меморандум МВФ

Національне антикорупційне бюро України повинно отримати право на автономне зняття інформації з каналів зв'язку до кінця травня 2017 року.

Про це йдеться в оновленому Меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility.

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Зокрема, у розділі про прискорення динаміки впровадження реформ в частині структурних реформ зазначається, що українська влада повинна і надалі зміцнювати повноваження і незалежність НАБУ, в тому числі шляхом надання Бюро права здійснювати зняття інформації з каналів зв'язку.

У тексті Меморандуму наголошується, що раніше ця вимога не була виконана, і тепер необхідно забезпечити її виконання до кінця травня 2017 року.

Згідно з Меморандумом, НАБУ повинне бути забезпечене винятковою юрисдикцією у розслідуванні корупційних справ високого рівня.

Разом з тим, у документі відзначається необхідність створення антикорупційного суду. При цьому визначено, що антикорупційний суд повинен повноцінно стати функціональним на початку 2018 року, а терміном прийняття відповідного закону про започаткування цього суду визначено середину червня 2017 року. Також підкреслюється необхідність зміцнення інструментів у боротьбі з відмиванням коштів.

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Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2016 року Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендував парламенту прийняти законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро) (№4812), яким пропонується надати НАБУ право самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку.

На сьогодні НАБУ змушене одержувати цю інформацію через канал СБУ.