НАБУ має отримати право на самостійне прослуховування до кінця травня - меморандум МВФ
Згідно з Меморандумом, НАБУ повинно бути забезпечене виключною юрисдикцією в розслідуванні корупційних справ високого рівня.
Національне антикорупційне бюро України повинно отримати право на автономне зняття інформації з каналів зв'язку до кінця травня 2017 року.
Про це йдеться в оновленому Меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility.
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Зокрема, у розділі про прискорення динаміки впровадження реформ в частині структурних реформ зазначається, що українська влада повинна і надалі зміцнювати повноваження і незалежність НАБУ, в тому числі шляхом надання Бюро права здійснювати зняття інформації з каналів зв'язку.
У тексті Меморандуму наголошується, що раніше ця вимога не була виконана, і тепер необхідно забезпечити її виконання до кінця травня 2017 року.
Згідно з Меморандумом, НАБУ повинне бути забезпечене винятковою юрисдикцією у розслідуванні корупційних справ високого рівня.
Разом з тим, у документі відзначається необхідність створення антикорупційного суду. При цьому визначено, що антикорупційний суд повинен повноцінно стати функціональним на початку 2018 року, а терміном прийняття відповідного закону про започаткування цього суду визначено середину червня 2017 року. Також підкреслюється необхідність зміцнення інструментів у боротьбі з відмиванням коштів.
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Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2016 року Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендував парламенту прийняти законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро) (№4812), яким пропонується надати НАБУ право самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку.
На сьогодні НАБУ змушене одержувати цю інформацію через канал СБУ.