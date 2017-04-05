В Мінську завтра пройде зустріч помічників глав країн "нормандської четвірки"

Зустріч помічників глав країн "нормандської четвірки" пройде завтра в Мінську, Росію представлятиме помічник президента РФ Владислав Сурков.

Про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

"Зустріч пройде в Мінську, РФ представляє Сурков", - сказав Пєсков.

Говорячи про позиції Росії на цих переговорах, він зазначив, що ситуація на Донбасі на лінії розмежування ускладнюється і сторонам не вдається відвести важке озброєння. Він додав, що ситуацію "погіршує економічна блокада Донбасу".

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 квітня, в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом заявили, що 6 квітня помічники глав країн «нормандського формату» проведуть переговори щодо Донбасу. Місце переговорів не повідомлялося.