Порошенко, Меркель і Олланд обговорили порушення Росією та її бойовиками режиму "тиші" на Донбасі

Президент України Петро Порошенко, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд обговорили порушення Росією та її бойовиками режиму «тиші» на Донбасі.

Про це йшлося у їхній телефонній розмові, повідомляється офіційному сайті глави Української держави.

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Зокрема, згідно з повідомленням, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко засудив триваючу агресію з боку Росії та продовження її військовими, а також російськими бойовиками обстрілів, зокрема, із застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 квітня.

Президент України також наголосив на важливості звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії.

Крім того, лідери України, Німеччини та Франції підтвердили важливість подальшої роботи у напрямку імплементації Мінських домовленостей.

Порошенко також подякував Меркель і Олланду за підтримку у впровадженні безвізового режиму для українців.