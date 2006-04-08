Єхануров знає як уникнути ”азіатчини”

Перший номер виборчого списку блоку «Наша Україна», прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає «азіатчиною» підхід до формування парламентської коаліції, при якому спочатку домовляються про посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам у п`ятницю ввечері.

«Коли говорять, що ось, начальника вибрати, а потім далі домовлятися – це азіатчина. Ми створюємо парламентсько-президентську країну. Тому спочатку треба домовлятися, а потім говорити, хто йде на цей договір працювати», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.