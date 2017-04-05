МЗС РФ знову "заспівало" про "насильницьку українізацію" в Україні

Міністерстві закордонних справ Росії не бачать зв'язку між бажанням України збільшити застосування української мови та заявами президента РФ Володимира Путіна про захист російськомовного населення у Криму і на Донбасі. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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За її словами, питання про статус російської мови в Україні стояло з моменту отримання незалежності, після чого частина населення виявилася «незахищеною».

«Я, чесно кажучи, вважаю, що ви сказали, що це захисна реакція на дії Росії - можна було б на цю тему говорити, якби у 2014 році російськомовне населення не боролося б у законний спосіб за свої права», - сказала Захарова, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не розглядає РФ підвищення ролі української мови в Україні як захист від політики Росії.

«Україна понад 10 років тому зробила свій вибір на користь європейської інтеграції. Ми всі про це знаємо, ми прийняли цей вибір України як суверенної держави, ми працювали з українськими колегами на різних міжнародних майданчиках, виходячи з цих передумов», - заявила вона.

Водночас, за словами Захарової, у деяких питаннях Україна дотримувалась усіх європейських норм, але було зроблено виняток для російськомовних громадян.

На її думку, якщо б не було такого «довгого шляху» боротьби за підвищення статусу російської мови – можна було б говорити «про помсту або відповідну реакцію».

Захарова заявила, що Росія заздалегідь попереджала, що така мовна політика з подачі Заходу «розірве Україну».

«Це була не зловтіха, а констатація факту», - сказала Захарова.

За її словами, «насильницька українізація призвела до того, про що ми говоримо». Захарова навела приклади Таджикистану, Казахстану та Республіки Білорусь, де російська мова має статус другої державної або офіційної мови.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2016 року президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія в 2014 році була змушена «захищати російськомовне населення» на Донбасі і в Криму.