ЗМІ: У Дніпрі багатодітну вдову бійця АТО побили у магазині за українську мову (відео)

Багатодітну вдову кіборга побили в магазині у Дніпрі за українську мову та вирвали з вуха сережку з тризубом,

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Овдовіла мати п'ятьох дітей Ганна Счасна прийшла в магазин по червоні та чорні стрічки - з них родина робить обереги солдатам. Проте придбати їх не вдалося. Продавчині не сподобалася мова, якою Ганна до неї звернулася.

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"Вона бере ці стрічечки, згрібає з прилавка і ховає їх на стелажі. І каже: йдіть звідси! Я дістаю телефон, кажу: ви хочете сказати, що ви не будете мені продавати товар, тому що я розмовляю українською? Так! Пішла геть звідси", - розповідає Счасна.

Магазин відразу зачинили, не зважаючи на робочий час. Власниця сусіднього ательє розповідає, що Ганну за косу витягли з магазину, розбили телефон.

"Люди не розуміють української мови, не хочуть спілкуватись українською мовою, тому жінка відстоювала, і сталась на цьому фоні бійка", - каже власниця сусіднього ательє Олена Шульга.

Ганна викликала правоохоронців, розбиратися на місце приїхав російськомовний наряд поліції.

"Вони зауважили, що за законом мають право говорити "тією мовою, якою зручно". А далі пішла процедура складання протоколів. Вони зі мною спілкувались, а ця жінка тим часом пішла, вони навіть не знали ані ім'я, ані прізвища її", - пригадує вдова.