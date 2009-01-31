Медведєв не дає жодних гарантій від продовження газових воєн

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ відмовився гарантувати, що газова криза не повториться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю Болгарському національному телебаченню.

«Що ж до гарантій, то я як Президент Росії ніяких гарантій давати не буду. Гарантії повинні дати ті, хто насправді створив цю кризу. І кращою гарантією було б проведення міжнародних консультацій з недопущення подібних криз. Я б не хотів, щоб наші болгарські друзі і надалі залежали від політичної ситуації в транзитній державі», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, відповідаючи на запитання, які гарантії він може дати, що така газова криза не повториться.

Президент Росії зазначив, що за непостачання мають відповідати обидві держави: транзитна держава і держава-постачальник, або компанії з цих держав.

«Але врешті-решт юридична відповідальність має концентруватися на стороні, яка реально винна в невиконанні договору. Тому я думаю, що на майбутнє це на користь усіх (на користь європейських держав як споживачів енергоносіїв, на користь Російської Федерації як надійного постачальника) проведення широкомасштабних консультацій і підготовка нових угод на цю тему, адже старі угоди, на жаль, виявилися неефективними. І за допомогою тієї ж самої Енергетичної хартії не вдається вирішити ті проблеми, які виникають», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Окрім цього, на його думку, вельми актуальним є максимально швидке просування нових енергетичних шляхів.

«Я маю на увазі і проект «Південний потік», і проект «Північний потік», адже якщо ми зможемо диверсифікувати постачання, Європа значно меншою мірою залежатиме від дивацтв політичного режиму в тій чи іншій державі. Це реальна ситуація. Ми не зможемо створити ідеальну модель, але ми маємо прагнути до того, щоб забезпечити надійний міжнародно-правовий режим контролю. І, як на мене, певні кроки в цьому напрямку були зроблені. У цьому сенсі я цілком задоволений і позицією Євросоюзу, котрий усе-таки сприяв подоланню цієї кризи, і позицією наших партнерів», - додав він.