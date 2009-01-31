Литвин порадив Пинзенику не писати «секретні листи», а говорити вголос

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК мав не тільки писати “секретні листи” прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО щодо економічної ситуації, а й прийти для обговорення цієї теми до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода на Інтері" 30 січня.

«Я її (директиву – УНІАН) читав і неважливо, кому вона належить. Там може бути одне – дещо вже дані застарілі», - сказав В.ЛИТВИН.

У той же час В.ЛИТВИН висловив переконання, що міністр фінансів має приходити до Верховної Ради, і на обговорення парламенту виносити всі ті проблеми, які є, і аргументувати їх. «Хто, як не він, може, повинен і зобов’язаний про це сказати. Ми повинні говорити однією мовою – мовою державної відповідальності», - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня одне з інтернет-видань оприлюднило нібито лист В.ПИНЗЕНИКА до Ю.ТИМОШЕНКО, датоване 6 січня 2009 року. Матеріали, викладені в ньому, свідчать про те, що Україна зараз переживає найбільшу з 1994 року кризу.

Прес-служби Міністерства фінансів і Кабінету міністрів України звернулися до засобів масової інформації з проханням зняти матеріали щодо «секретної доповіді» і утриматися від провокаційних публікацій на цю тему.