Курс на Атлантику

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про Цільовий план Україна-НАТО на 2006 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, В.ЮЩЕНКО з метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна-НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна-НАТО, а також зобов`язань України як держави-учасниці Програми «Партнерство заради миру» та пріоритетних завдань у рамках Інтенсифікованого діалогу між Україною і НАТО з питань членства та відповідних реформ, започаткованого на Вільнюському засіданні Комісії Україна-НАТО 21 квітня 2005 року зобов’язав Кабінет Міністрів забезпечити виконання заходів Цільового плану Україна-НАТО на 2006 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО.

Центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, відповідальним за виконання заходів Цільового плану, відповідно до указу, належить подавати щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерству закордонних справ України звіт про стан виконання Цільового плану.

Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерство закордонних справ України повинні забезпечити підготовку щоквартальних звітів про стан виконання заходів Цільового плану і подавати їх до Кабінету Міністрів для подальшого інформування Президента України.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України за участю Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України і Міністерства закордонних справ України мають забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання заходів Цільового плану.