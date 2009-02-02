Тітка Тимошенко написала про племінницю дві книжки (фото)

00:15, 02 лютого 2009
Політика
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Про дитинство і про "перший мільйон"

Голова дніпропетровської обласної організації ”Батьківщина”, тітка прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна під час презентації двох своїх книг про Тимошенко, в Запоріжжі.

Книгу ”Юля, Юлечка” присвячено дитячим та юнацьким рокам життя Юлії Тимошенко. У книзі ”Юля, Юлія Володимирівна” розповідається про часи, коли Юлія Тимошенко займалася бізнесом.

Фото Анатолія Мудрика / УНІАН

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