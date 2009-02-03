У профспілках заявляють, що справжні масштаби кризи приховуються

Голова Національного форуму профспілок України (НФПУ) Мирослав ЯКІБЧУК заявляє, що справжні масштаби економічної кризи в Україні приховуються.

Таку думку він висловив в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема, М.ЯКІБЧУК наголосив, що за даними Держкомстату, заборгованість по зарплаті на початок року становила близько 1 млрд. 123,5 млн. грн. Водночас, за інформацією профспілок, яка враховує неофіційні зарплати «в конвертах», реальна сума заборгованості становить понад 3 млрд. грн.

Крім того, профспілковий лідер підкреслив, що за офіційними даними, безробітних в Україні менше 1 мільйона, тоді як насправді їхня кількість сягає 2 мільйонів людей. “Зупиняються цілі галузі промисловості – будівництво, металургія, хімія. Страйкують бюджетники, яким мінімальний оклад прирівняли до ставки робітника першого розряду - 545 грн., і працівники ринків, яких збираються обкласти непосильними податками”, - зазначив він, додавши: “Третина найманих працівників готова вийти на вуличні акції, протестуючи проти звільнень, зниження зарплат, підняття цін і комунальних тарифів”.

При цьому, на переконання голови НФПУ, політичне протистояння посилює соціально-економічну кризу в Україні.

“Щоб уникнути соціального вибуху, влада має показувати конкретні приклади вирішення проблем. Поки що всі дії політиків спрямовані на банальну «гризню» й знищення опонентів, а не на боротьбу з кризою, а люди праці змушені виживати самотужки”, - наголосив М.ЯКІБЧУК. Тому, на його переконання, якщо політичні чвари не припиняться, якщо влада не почне результативно діяти, соціальний бунт в Україні неминучий.

За словами профспілкового лідера, для виходу з кризи слід негайно розпочати втілювати єдину програму дій влади, роботодавців і профспілок.

Її найголовніші пункти – переорієнтація виробництва на внутрішній ринок і створення держзамовлень на продукцію вітчизняних підприємств; визначення пріоритетних галузей економіки і їх підтримка; зниження податків при їх жорсткому стягненні – незалежно від того, хто є власником підприємства; зниження облікової ставки Нацбанку та кредитування реального сектору економіки; боротьба з корупцією та створення рівних умов для всіх українців.