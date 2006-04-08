Ющенка вразив ”деякий цинізм”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосує право вето до Закону „Про внесення змін до статті 20 Закону України „Про статус народного депутата України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що його вразив “деякий цинізм”, коли це питання розглядалося у Верховній Раді. За словами Президента, якби з такою “мобілізацією” парламент розглядав інші питання, для прийняття рішень по яких не вистачило 8 чи 9 голосів депутатів, то, на його переконання, в Україні зараз було б набагато більше “відрегульованих речей”, ніж сьогодні. “Коли я бачив, з яким бажанням, з яким стремлінням закликалися у (сесійну) залу всі, щоб голосувати про депутатські пільги, мене це дещо здивувало. І коли мова пішла про те, що приблизно 120 тис. грн. – це те фінансування, яке буде потребувати народний депутат через 10-15 років, якщо він вдруге відмовиться від роботи і просто ніде не буде працювати... Мені здається, це не відповідає українським реаліям, тому я обов’язково накладу вето”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що незрозуміло, як сьогодні можна підняти у таких високих соціальних гарантіях депутатів, причому депутатів усіх рівнів, в тому числі тих, які працювали у радянські часи. “Ми добре знаємо, що тоді сесії двічі на рік збиралися, приїжджали там на декілька днів народні депутати. І сьогодні давати такого високого рівня статус соціальний несправедливо”, - переконаний Президент.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Верховна Рада України подолала вето Президента на Закон „Про внесення змін до статті 20 Закону України „Про статус народного депутата України”. За проголосувало 307 народних депутатів із 370 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає надати колишнім народним депутатам право на зарахування до резерву кадрів Головного управління державної служби України та на отримання матеріальної допомоги у випадку втрати роботи, на яку вони працевлаштувались після закінчення строку повноважень народного депутата.

Закон має набрати чинності з 1 січня 2007 року.