Гройсман: я повністю незалежний від будь-кого

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що є абсолютно незалежним від впливу будь-яких політиків чи бізнесменів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.

На запитання про те, як часто він зустрічається з олігархами, Гройсман сказав: "Час від часу я зустрічаюся з усіма людьми, в тому числі і з ними... Це не часто".

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"Відверто кажучи, спеціальних розмов щодо якихось речей не відбувається", - запевнив він.

При цьому прем’єр наголосив, що є абсолютно незалежним.

"Точно можу вам сказати - ні від кого я в країні не залежу. Я абсолютно, повністю незалежний від будь-кого", - сказав глава уряду.