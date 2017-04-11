Клімкін про ідею подвійного громадянства в Україні: ми не збираємося відкривати ящик Пандори

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що в умовах агресії Російської Федерації запровадження в Україні подвійного громадянства є "фундаментально неприйнятним".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з главами зовнішньополітичних відомств Угорщини Петером Сійярто, Словаччини Мирославом Лайчаком та Чехії Любомиром Заоралеком, коментуючи заяву Сійярто щодо угоди про подвійне громадянство для етнічних угорців в Україні.

Клімкін наголосив, що питання громадянства є дуже важливим.

При цьому він запевнив главу МЗС Угорщини, що в Україні не притягуватимуть до відповідальності за подвійне громадянство.

"Без перебільшень, ніхто не намагатиметься карати будь-кого, хто, по суті, є гарним громадянином; за будь-які, ви знаєте, ідеї щодо отримання іншого паспорта. Мова не про це. І ідея в цілому полягає у тому, щоб якимось чином залучати людей", - сказав він.

Проте, за словами міністра, питання подвійного громадянства має критичний і принциповий характер.

Клімкін наголосив, що у питанні декількох громадянств, перш за все, необхідно брати до уваги, що Україна перебуває у стані війни з РФ, а в таких умовах декілька громадянств є "фундаментально неприйнятним".

Також він нагадав, що в Україні діє Конституція, де чітко визначені основи набуття громадянства.

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"Ми не збираємося відкривати ящик Пандори", - підкреслив Клімкін, повторивши, що позиція України немає жодного стосунку до "покарання" угорців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що Угорщина сподівається укласти угоду щодо подвійного громадянства для етнічних угорців в Україні.

Міністр стверджував, що "подвійне громадянство є абсолютно європейським феноменом".

Також Сійярто зазначив, що Угорщини буде неприйнятним, якщо в Україні каратимуть угорців за подвійне громадянство.

30 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком запропонував укласти двосторонню угоду про подвійне громадянство для етнічних угорців в Україні.