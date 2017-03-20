Закон про заборону подвійного громадянства може вплинути на результати майбутніх президентських виборів - експерт

Про це під час круглого столу в УНІАН на тему: «Обговорення законопроекту №6175 про примусове позбавлення громадянства України» заявив голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

«У мене складається враження, що нинішній законопроект є нічим іншим, як спробою вплинути на результат майбутніх виборів. В разі прийняття цього законопроекту, враховуючи те, що у ньому є дуже багато опосередкованих механізмів з’ясування або підтвердження можливості або наявності у громадянина України іноземного громадянства, це дасть можливість ставити під сумнів результати виборів на дуже багатьох виборчих дільницях України… Ми маємо величезні території, де значна кількість, якщо не більшість громадян, постійно проживають або працюють за кордоном. Фактично підтвердження цієї інформації про тривале перебування за кордоном дасть правові підстави ставити під сумнів, чи мають ці громадяни правові підстави голосувати на виборах. Звичайно, це скоротить кількість виборців. Звичайно, у таких правових обставинах може безкінечно відбуватись і оскарження результатів виборів на багатьох виборчих дільницях», - сказав Яременко.

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Він також наголосив на тому, що законопроект №6175 у такому вигляді, як він запропонований наразі, не може бути прийнятий за жодних обставин.

«Категорично заперечуючи будь-які дії, які зможуть призвести до зміни ставлення або до погіршення прав громадян України, до створення можливості втрати ними громадянства України, що зараз напряму заборонено законом, я вважаю, що певні обмеження для держслужбовців, політиків, які призначені на найвищі посади у державі, для депутатів, суддів, для військовослужбовців – повинні діяти. При чому відповідальність повинна бути передбачена не за наявність другого паспорту, оскільки на сьогодні це законодавством заборонено, а за подачу неправдивих відомостей при призначенні на посаду», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про ‎внесення змін до закону про громадянство, яким пропонується припиняти ‎українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни (№ 6175).

Законопроектом, зокрема, встановлюється, що громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство і надав згоду на припинення громадянства України.