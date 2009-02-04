У Тимошенко є $200 млн, щоб вчасно розрахуватися з Газпромом
15:20, 04 лютого 2009Політика
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Прем`єр провела прес-конферецію
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна розрахується за газ, поставлений “Газпромом” у січні, у встановлені контрактом терміни.
Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН.
Вона зазначила, що буде виплачена сума трохи більша 200 млн. доларів.
“За січень треба буде заплатити трохи більше 200 млн. доларів, гроші підготовлені, оплата пройде в терміни, встановлені контрактом”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Нагадаємо, згідно з контрактом, Україна має розраховуватися за одержаний газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем, у якому був одержаний газ. Інакше "Газпром" вимагатиме 100-процентну передоплату за газ.
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