У Тимошенко є $200 млн, щоб вчасно розрахуватися з Газпромом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна розрахується за газ, поставлений “Газпромом” у січні, у встановлені контрактом терміни.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН.

Вона зазначила, що буде виплачена сума трохи більша 200 млн. доларів.

“За січень треба буде заплатити трохи більше 200 млн. доларів, гроші підготовлені, оплата пройде в терміни, встановлені контрактом”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, згідно з контрактом, Україна має розраховуватися за одержаний газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем, у якому був одержаний газ. Інакше "Газпром" вимагатиме 100-процентну передоплату за газ.