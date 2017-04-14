У МЗС пояснили, як діятиме безвіз з ЄС для українців

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, як діятиме після запровадження безвізовий режим з Європейським Союзом для українців.

Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

Насамперед українські дипломати розповіли, коли очікувати запровадження ЄС безвізового режиму для України після схвалення усіх необхідних рішень. "Рішення про запровадження безвізового режиму буде опубліковано та набере чинності через 20 днів після публікації в "Офіційному журналі ЄС" (цей час є об’єктивно необхідним для повідомлення прикордонних служб держав-членів ЄС про запровадження безвізового режиму поїздок громадян України)", - заявили у МЗС.

Читайте такожЗМІ пояснили, що принесе безвіз українцям

Також дипломати розповіли про те, якими будуть умови безвізового режиму для громадян України.

"Після запровадження безвізового режиму громадяни України зможуть подорожувати до держав-учасниць Шенгенської угоди без необхідності отримання в’їзної візи держави призначення. Безвізовий режим дозволятиме короткотермінове перебування в державах-членах ЄС (за виключенням Великобританії та Ірландії) та інших державах-учасницях Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 днів", - йдеться у повідомленні.

У МЗС звернули увагу, що перевірити сукупний строк перебування особи в ЄС можна за посиланням.

"Безвізовий режим також не означатиме права на проживання чи на працевлаштування в ЄС", - наголосили дипломати.

Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві розповіли про умови та вимоги, якщо особі необхідно перебувати в країнах Шенгену довше, ніж 90 днів. У разі, якщо особі необхідно перебувати в ЄС більш тривалий час, їй необхідно буде оформити візу.

"Перевищення дозволеного строку перебування може стати причиною відмови у в’їзді до держав-учасниць Шенгенської угоди у майбутньому. У разі необхідності більш тривалого перебування на території Шенгену, громадянин України повинен звернутись до консульства відповідної країни з метою оформлення візи належного типу", - заявили дипломати.

Якщо про те, що сукупний строк перебування може перевищити 90 днів протягом 180 днів, стало відомо до початку поїздки, необхідно якнайшвидше звернутися до консульської установи держави призначення з метою отримання консультації та, залежно від випадку, оформлення візи необхідного типу.

Читайте такожУ ЄС відкидають зміну позиції країн-членів щодо надання безвізу Україні

"Якщо про ризик перевищення дозволеного строку стало відомо після початку подорожі, вам необхідно невідкладно звернутися до міграційних органів влади держави перебування для отримання консультації та врегулювання вашого міграційного статусу", - додається в повідомленні.

У виключних випадках термін перебування може бути подовжено, наприклад, у разі необхідності термінового лікування, стихійного лиха, виникнення інших непереборних обставин.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Згідно з прогнозами, після всіх інших процедур рішення ЄС про надання Україні безвізового режиму набуде чинності в червні поточного року.