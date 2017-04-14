В Україні створять електронний реєстр військовозобов'язаних

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних (№2504а-д). Закон повернуто до ВР з підписом президента сьогодні, 14 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 березня ухвалила закон "Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних".

Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник (фракція "БПП") зазначав, що такий електронний реєстр "це фактично дублювання тих даних, які зараз зберігаються на паперових носіях у військкоматах". Він нагадав, що у багатьох військкоматах "ці дані були просто фізично відсутні в 2014 році, коли почалася російська агресія, можливо, вони були кимось свідомо знищені, щоб ми не могли належним чином сформувати армію".

Законом визначено, що основними завданнями Реєстру є ведення військового обліку громадян України - військовозобов’язаних (призовників); планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом; інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Відповідно до закону, до Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних такі відомості про військовозобов’язаних (призовників), як персональні дані, службові дані. При цьому зазначається, що згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Законом визначено, що володіє Реєстром Міністерство оборони України, а розпорядником Реєстру є Генеральний штаб Збройних сил України.

Органами ведення Реєстру в районі, районі в містах Києві та Севастополі, у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, у районі в місті обласного значення з районним поділом є районні (міські) військові комісаріати.

В законі підкреслюється, що держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

31 березня голова ВР Андрій Парубій підписав цей закон і направив його президентові України.