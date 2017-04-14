Луценко звільнив скандального прокурора Суса, який забув вказати в е-декларації позашляховик 85-річної бабусі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив з посади заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків зі ЗМІ Генпрокуратури.

У ГПУ зазначили, що серед іншого причиною звільнення Суса стало порушення прокурорської етики, наведені в декларації невірні дані і так далі.

Як відомо, 30 листопада 2016 Дмитро Сус був призначений старшим слідчим з особливо важливих справ 6-го відділу з розслідування кримінальних проваджень Департаменту з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ. Це управління очолює Юрій Грищенко.

До цього Сус працював у департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко за брехню в декларації та в анкеті оголосив догану Сусу.

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті чесноти авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що, як з'ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

В серпні 2016 сталося зіткнення між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

У ГПУ заявили, що стеження було незаконною, у той час як НАБУ стверджує, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Увечері сам Сус відвіз їх в будівлю НАБУ.