Якби не санкції та ЗСУ, російські танки стояли б набагато глибше в Європі – Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що якби не запроваджені проти РФ санкції та опір української армії, то російські танки зараз стояли б набагато глибше в Європі.

Про це Порошенко заявив під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» у Лондоні на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».

«Санкції мають залишатися проти Росії. Не вірте тим, хто говорить, що санкції не мають жодного результату. Це єдиний механізм тримати Росію за столом перемовин», - заявив він.

За його словами, українці з власною зброєю борються за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність своєї держави.

Читайте такожПорошенко про переговори "нормандської четвірки": РФ не зацікавлена в мирі на Донбасі

«За останні три роки ми не отримали жодного озброєння з-за кордону, але у нас були чудові навчання з британськими, канадськими, американськими, європейськими спеціалістами, солдатами. Ми обмінювалися досвідом: ми навчаємося у вас, а іноземні спеціалісти навчаються у наших солдатів», - додав президент.

«Головні результати санкцій – це, по-перше, те, що менше вбито українців. По-друге: якщо б не було санкцій, російські танки стояли би набагато глибше в Європі», - заявив глава держави.

«Путін розпочав свою «кампанію» в Україні з відчуття безкарності. Завдяки санкціям та готовності України відбиватися він почав вагатися. І він має прийти до відчуття невідворотності. Невідворотності спільної відповіді Заходу. Всі агресори світу повинні знати – вони будуть відповідати за свої злочини. Україна виконує свою частину, бореться проти війни. Будьте сильні, єдині та підтримуйте Україну», - додав Порошенко.