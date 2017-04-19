Якби не санкції та ЗСУ, російські танки стояли б набагато глибше в Європі – Порошенко
Порошенко зазначив, що українці з власною зброєю борються за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність своєї держави.
Президент України Петро Порошенко переконаний, що якби не запроваджені проти РФ санкції та опір української армії, то російські танки зараз стояли б набагато глибше в Європі.
Про це Порошенко заявив під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» у Лондоні на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».
«Санкції мають залишатися проти Росії. Не вірте тим, хто говорить, що санкції не мають жодного результату. Це єдиний механізм тримати Росію за столом перемовин», - заявив він.
За його словами, українці з власною зброєю борються за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність своєї держави.
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«За останні три роки ми не отримали жодного озброєння з-за кордону, але у нас були чудові навчання з британськими, канадськими, американськими, європейськими спеціалістами, солдатами. Ми обмінювалися досвідом: ми навчаємося у вас, а іноземні спеціалісти навчаються у наших солдатів», - додав президент.
«Головні результати санкцій – це, по-перше, те, що менше вбито українців. По-друге: якщо б не було санкцій, російські танки стояли би набагато глибше в Європі», - заявив глава держави.
«Путін розпочав свою «кампанію» в Україні з відчуття безкарності. Завдяки санкціям та готовності України відбиватися він почав вагатися. І він має прийти до відчуття невідворотності. Невідворотності спільної відповіді Заходу. Всі агресори світу повинні знати – вони будуть відповідати за свої злочини. Україна виконує свою частину, бореться проти війни. Будьте сильні, єдині та підтримуйте Україну», - додав Порошенко.