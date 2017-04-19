Порошенко упевнений, що українська армія здатна ефективно стримувати російську агресію

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українська армія здатна ефективно стримувати російську агресію.

Про це він сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» у Лондоні на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».

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«Україна – боєць. Якщо вам потрібен той, хто керується принципами, а не страхом, то гляньте на Україну. Щорічно на оборону ми витрачаємо 5% нашого ВВП – більше, ніж деякі члени НАТО. Сьогодні українська армія займає 8-ме місце в Європі», - заявив Порошенко.

«Це єдина армія, яка не лише зіткнулася з російською агресією, але й здатна її ефективно стримувати», - додав президент.