Чорновіл думав, що Янукович – бандит, а він досить адекватний

Член Партії регіонів Тарас Чорновіл заявляє, що йому пропонували посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань у новому уряді.

"Уже сватали на посаду віце-прем`єра з гуманітарних питань, але не захотів. Проте від посади голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування не відмовився б", - сказав Чорновіл в інтерв’ю "Газеті по-українськи".

Водночас він не уточнив, хто саме пропонував йому цю посаду – представники Партії регіонів, чи помаранчевої команди.

Чорновіл також розповів про свої відносини з Віктором Януковичем.

"До нашого знайомства з Януковичем я думав, що то якийсь страшний бандит. А потім зрозумів, що він досить адекватний. Не зазнається і не вдає із себе бозна-кого", - сказав він.

За словами Чорновола, він перейшов до Партії регіонів через особисту симпатію до Януковича.

"Кучма пропонував його на прем`єра, а сам розповідав депутатам, що то - донецька мафія, яка усе зруйнує. З подачі Кучми "нашоукраїнці" готували провал голосування за кандидатуру Януковича. Він переміг тоді через те, що потай не довіряв Ющенку і домовився з іншими фракціями. Потім Кучма доклав зусиль, аби наш лідер не став президентом... А у "нашоукраїнців" усе було мат через мат. Або з одним запитанням: "Где здесь бабло лежит?", - розповів він.

Чорнівіл також зазначив, що з Ринатом Ахметовим познайомився під час другого туру президентських виборів 2004 року.

"Він прийшов у штаб підтримати Януковича. Поводився дуже скромно. Говорив мало. Був у штабі й на третьому турі. Багато людей, які думали, що він ледь "з дітей пельмені собі не робить", зараз змінили думку", - розповів він.

На питання, чи лобіюватиме Ахметов інтереси свого бізнесу у парламенті, Чорновіл відповів:

"Він же не Порошенко. І навіть не Пінчук. Йому це не потрібно. Бізнес із 2000 року абсолютно прозорий. Усе відлагоджено, як годинник. Тому Ахметову вже не потрібно це контролювати. Отож він іде у велику політику".

Він також сказав, що не має жодного бізнесу.

"До мене гроші не пристають. Лише створюють проблеми. Власного бізнесу я не маю, а політику таким не вважаю", - сказав Чорновіл.

Українська правда