Сьогодні Тимошенко слухатимуть у Мюнхені

У Мюнхені триває 45-та міжнародна конференція з питань безпеки, передає радіо «Свобода».

Експерти й політики із понад 50 країн протягом трьох днів обговорюватимуть найбільш актуальні питання безпеки сучасного світу, включаючи ситуацію в Афганістані та Іраку й нерозповсюдження ядерної зброї.

Від України в конференції бере участь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, яка виступить на пленарному засіданні на тему: «НАТО, Росія, нафта й газ – майбутнє європейської безпеки».

Також планується проведення низки двосторонніх зустрічей, зокрема, з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, віце-канцлером ФРН, заступником міністра закордонних справ Німеччини Франко-Вальтером ШТАЙНМАЄРОМ, Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, президентом Світового Банку Робертом ЗЕЛЛІКОМ та іншими посадовцями.