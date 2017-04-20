"Нічого про Україну без України": Порошенко впевнений, що Трамп ніколи не визнає анексію Криму
Він нагадав, що мав кілька телефонних розмов з президентом США Трампом, зустріч з віце-президентом Майком Пенсом, ефективні розмови з держсекретарем Рексом Тіллерсоном.
Президент України Петро Порошенко переконаний, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму.
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Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News, повідомляє прес-служба глави держави.
«Ніколи не сумнівався, що жоден американський президент, включаючи Дональда Трампа, ніколи не визнає незаконну анексію Криму», - сказав Порошенко.
Президент нагадав про Будапештський меморандум, згідно з яким США, Великобританія, Франція і Росія гарантувала територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.
Глава держави зазначив, що протягом тривалого часу обидві американські партії - демократів і республіканців - підтримували Україну.
«Немає сумнівів, що статус глобального лідера, який займає США, неможливо підтримувати без чіткої позиції щодо України», - підкреслив Порошенко.
Він нагадав, що мав кілька телефонних розмов з президентом США Трампом, зустріч з віце-президентом Майком Пенсом, ефективні розмови з держсекретарем Рексом Тіллерсоном.
«Маємо чітку позицію: нічого про Україну без України. Це був мій меседж на Мюнхенській конференції, і ми отримали підтримку від партнерів», - сказав президент.