Путін жаліється, що перетворення історії на "політичну й ідеологічну зброю" роз'єднує народи

Президент РФ Володимир Путін вважає, що історію намагаються перетворити на політичну й ідеологічну зброю, що веде до роз'єднання країн і народів. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на засіданні організаційного комітету «Победа».

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«У нас відбувається відкрите обговорення найбільш суперечливих питань історії не лише періоду Другої світової війни, а й інших епох. Наша позиція полягає в тому, що історія, хоч би якою важкою і суперечливою вона була, покликана не сварити людей, а застерігати від помилок, допомагати зміцнювати добросусідські відносини», - сказав Путін.

«Звичайно, на жаль, є й інші підходи до історії, коли її намагаються перетворити на політичну й ідеологічну зброю. Ми бачимо, які ризики тягне цинічне ставлення до минулого, як фальсифікація, маніпуляція історичними фактами веде до роз'єднання країн і народів, появи нових розділових ліній, формування образу ворога», - впевнений він.

На думку Путіна, особливо небезпечним є курс, нібито взятий у деяких країнах на героїзацію нацизму, виправдання пособників нацистів.

«Це не тільки ображає пам'ять жертв злочинів нацизму, така політика підживлює націоналістичні, ксенофобські, радикальні сили», - вважає він.

Путін наголосив, що «ревізія історії фактично відкриває дорогу до перегляду основ сучасного світопорядку, розмивання ключових принципів міжнародного права і безпеки, які склалися за підсумками Другої світової війни».

«Ми зобов'язані відстоювати об'єктивне ставлення до історії, вести послідовну, постійну роботу в частині патріотичного виховання, підтримувати громадські ініціативи, такі як пошукові рухи або історичні реконструкції, розвивати зв'язки із співвітчизниками, дбати про благоустрій меморіалів як у нас у країні, так і за кордоном, жорстко реагувати на випадки вандалізму», - сказав він.

Як відомо, Росія в березні 2014 року анексувала Крим. Анексію не визнали більшість країн світу. США і Європейський союз у відповідь на це ввели низку економічних санкцій.

У грудні 2016 року ООН визнала Росію державою-окупантом.