Європарламентар назвав міжнародні акти, які порушила РФ анексією Криму
Європарламентар Пет Кокс вважає, що юридичне протистояння надзвичайно важливе, бо «воно апелює до розуму, до здорового глузду.
Анексія Криму Росією порушує ряд міжнародних актів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав координатор програми Європарламенту з підвищення інвестиційної спроможності Верховної Ради України Пет Кокс на прес-конференції, коментуючи вчорашнє проміжне рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії».
“Анексія Криму порушує хартію ООН, вона порушує основоположні принципи фінального Гельсінського акту, вона порушує основоположні позиції договору про ЄС, вона абсолютно підриває принципи Будапештського меморандуму”, - зазначив він.
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Також Кокс зауважив, що це юридичне законодавче протистояння надзвичайно важливе, тому що «воно апелює до розуму, до здорового глузду, до верховенства права, до справедливості, які, я переконаний, зрештою переможуть».
Крім того, Кокс нагадав, що “першим проявом анексії Криму Путіним була поява “зелених чоловічків”. За його словами, застосування сили щодо іншої країни спочатку видається “досить ефективним” засобом, але в перспективі верховенство права і застосування мирних рішень виявляється сильнішим за зброю.