Європарламентар назвав міжнародні акти, які порушила РФ анексією Криму

Анексія Криму Росією порушує ряд міжнародних актів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав координатор програми Європарламенту з підвищення інвестиційної спроможності Верховної Ради України Пет Кокс на прес-конференції, коментуючи вчорашнє проміжне рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії».

“Анексія Криму порушує хартію ООН, вона порушує основоположні принципи фінального Гельсінського акту, вона порушує основоположні позиції договору про ЄС, вона абсолютно підриває принципи Будапештського меморандуму”, - зазначив він.

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Також Кокс зауважив, що це юридичне законодавче протистояння надзвичайно важливе, тому що «воно апелює до розуму, до здорового глузду, до верховенства права, до справедливості, які, я переконаний, зрештою переможуть».

Крім того, Кокс нагадав, що “першим проявом анексії Криму Путіним була поява “зелених чоловічків”. За його словами, застосування сили щодо іншої країни спочатку видається “досить ефективним” засобом, але в перспективі верховенство права і застосування мирних рішень виявляється сильнішим за зброю.