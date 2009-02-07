Ющенко повернув Раді ще один закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув парламенту на повторний розгляд Закон «Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За інформацією прес-служби, представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради України перший заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року парламент ухвалив Закон України «Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», яким пропонується визначити основні засади функціонування системи збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, умови та порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску та повноваження органів, що здійснюють адміністрування його збору та обліку.