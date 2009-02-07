Безсмертний намагався владнати скандал із перевізниками Львівщини

За дорученням Президента України заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ провів зустріч з представниками Асоціації вантажних перевізників Львівщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ та представники транспортної сфери обговорили ряд найбільш проблемних та актуальних питань, що постали перед галуззю у зв`язку зі світовою фінансовою кризою. Йдеться зокрема про скорочення автобусних перевезень, подорожчання запчастин та обслуговування автотранспорту.

У цьому контексті особлива увага була приділена питанню тарифів на послуги вантажних автоперевізників, проблемі погашення кредитів.

Під час розмови також наголошувалося на необхідності внесення низки змін до чинного законодавства з метою стабілізації ситуації в транспортній галузі.