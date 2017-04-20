Приєднання ДПСУ до бази Інтерполу наблизило Україну до європейського безпекового простору - Троян

Працівники ДПС активно користуються базою даних Інтерполу під час заходів прикордонного контролю. Це дає можливість викривати одразу на кордоні правопорушників, які знаходяться у міжнародному розшуку за злочини, вчинені як в Україні, так і за її межами.

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«Попри війну та агресію з боку РФ, в Україні відбуваються серйозні трансформації та реформи. Наші пріоритети відповідають запитам сучасного суспільства: кібербезпека, боротьба з тероризмом та організованою злочинністю. Світ бачить у нас партнерів у цій спільній роботі. Загроза зі Сходу спонукає нас активніше інтегруватися у міжнародну безпекову систему та посилювати захист кордону», – наголосив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час брифінгу щодо результатів співпраці України та Інтерполу у міжнародному аеропорті «Бориспіль», передає прес-служба МВС України..

За його словами, приєднання Державної прикордонної служби до бази даних Інтерполу стало ще одним кроком, який наблизив Україну до єдиного європейського безпекового простору.

«Україна підключилася до бази Інтерполу у серпні 2015 року. І за півтора роки нам вдалося приєднати усі міжнародні пункти пропуску до системи. За цей час Держприкордонслужба перевірила майже 3,5 тисячі спрацювань. Найбільш поширені злочини – це шахрайство, участь у терористичних угрупуваннях та незаконний обіг наркотиків», – зазначив Вадим Троян.

Повідомляється, що з початку року за базою даних Інтерполу прикордонники реалізували вже понад 1 тисячу спрацювань, серед яких переважають запити стосовно осіб – 792, і щодо паспортних документів – 145.

Усього ж від початку підключення до бази даних Інтерполу – з 28 серпня 2015 року – фактично реалізовано понад 3,4 тисячі спрацювань, зокрема виявлено 2,6 тисяч осіб, 147 викрадених транспортних засобів та понад 700 викрадених або втрачених паспортних документів.

Як повідомляв УНІАН, в рамках підготовки до запровадження безвізового режиму ЄС для України Держприкордонслужба виконала усі завдання щодо обладнання пунктів пропуску засобами біометричного контролю та забезпечила доступ до баз даних Інтерполу.