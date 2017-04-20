Українські прикордонники заявили, що готові до запровадження безвізу

В рамках підготовки до запровадження безвізового режиму ЄС для України Держприкордонслужба виконала усі завдання. Про це заявив перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк, передає прес-служба ДПСУ.

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"У межах підготовки до запровадження безвізового режиму ЄС для України Держприкордонслужба виконала завдання по обладнанню пунктів пропуску засобами біометричного контролю та забезпечила доступ до баз даних Інтерполу", - зауважив він.

При цьому зазначається, що результати роботи прикордонників зросли після того, як їх підключили до бази даних Інтерполу.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що безвізовий режим між Європейськими союзом та Україною може бути запроваджено з 11 червня.

"Так, як ми бачимо календар, якщо не буде там ніяких змін, то можна говорити про те, що безвізовий режим може бути запроваджено з 11 червня 2017 року", - зазначив прем’єр.