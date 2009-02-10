Черновецький у секретаріаті Ющенка мовчав як партизан
Довгий попросив журналістів не заважати
Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ поки не коментує заяви посадовців Секретаріату Президента України про можливе відсторонення його від посади.
Як передає кореспондент УНІАН, зустрівши Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Секретаріаті Президента, журналісти намагалися взяти в нього коментар щодо вищезазначених заяв, однак секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, який був разом із мером, попросив їх не заважати Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ готуватись до важливої зустрічі і пообіцяв, що найближчим часом мер столиці відповість на всі запитання представників засобів масової інформації.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ заявив, в Секретаріаті Президента не виключають відсторонення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від посади голови Київської міської державної адміністрації.
За словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, такий варіант можливий, якщо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і надалі прийматиме рішення з порушенням законодавства, в тому числі й щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.