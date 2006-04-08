ЦВК відмінила реєстрацію кандидата від Партії регіонів

Центральна виборча комісія відмінила реєстрацію кандидата в народні депутати України Олександра ШЕЛЕСТОВА, включеного до виборчого списку Партії регіонів під №175.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні ЦВК після розгляду заяви О.ШЕЛЕСТОВА про відкликання своєї згоди балотуватися в депутати.

Як уточнила УНІАН представник Партії регіонів в ЦВК з правом дорадчого голосу Олена ЛУКАШ, О.ШЕЛЕСТОВ написав заяву за власним бажанням і залишається в рядах Партії регіонів. «Можливо, О.ШЕЛЕСТОВ очолить юридичний департамент Партії регіонів», - сказала О.ЛУКАШ.

Довідка УНІАН. Згідно з попередніми результатами підрахунку 100% голосів виборців на виборах до парламенту, Партія регіонів одержала 32,12% голосів. О.ШЕЛЕСТОВ перебуває у виборчому списку під №175.