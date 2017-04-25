Прямого ефіру не буде: сайт ПАРЄ не покаже обговорення скандальних дій Аграмунта
Трансляції засідання ПАРЄ не буде.
Прямої трансляції публічного обговорення дій президента Парламентська асамблея Ради Європи Педро Аграмунта, відставки якого вимагає низка депутатів, на сайті ПАРЄ не буде.
Як повідомили власного кореспондента УНІАН у Раді Європи, обговорення зможуть відстежити тільки присутні у сесійній залі журналісти, яких запросили до пресової галереї.
"Журналісти, включаючи представників телеканалів, запрошуються спостерігати (за обговоренням) з галереї для преси. Вебкасту (трансляції на сайті) не буде", - поінформували в РЄ.
Як відомо, засідання сесії ПАРЄ завжди транслюються в прямому режимі на сайті організації.
Читайте такожСкандал у ПАРЄ та "політична смерть" Аграмунта
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ низка депутатів закликала Аграмунта подати у відставку через його візит разом з російською делегацією до Сирії.
Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїзда до Сирії була "помилкою" і вибачився. Однак коли депутати почали вимагати його відставки, оголосив перерву, після чого до зали не повернувся.
Очікується, що о 13.00 на засіданні ПАРЄ розпочнеться публічне обговорення дій Аграмунта через його поїздку до Сирії.
Сьогодні засідання ПАРЄ розпочалось за відсутності Аргамунта.