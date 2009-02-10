Ющенко загадав депутатам шукати гроші для Нафтогазу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Верховна Рада має розглянути питання про виділення НАК «Нафтогаз України» дотацій на компенсацію збитків від транзиту російського газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Він гостро розкритикував домовленості, досягнуті в ході газових переговорів між Україною та Росією.

Президент зауважив, що в той час як Росія за останні три роки втричі підвищила ціну на газ для України, Україна, у свою чергу, не підвищувала ставку на транзит газу.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що на сьогодні «Нафтогаз» несе великі збитки через низьку ціну на транзит. Глава держави вважає, що транзитна ставка у розмірі 1,7 дол. не покриває витрат на транзит.

Крім того, він в черговий раз висловився за необхідність переходу на ринкові відносини між Україною та Росією у газовій сфері та відділення політики від комерційних питань.