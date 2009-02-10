РНБО примушує Тимошенко повернути РосУкрЕнерго 11 млрд. кубів газу?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Рада національної безпеки і оборони примушує уряд повернути компанії “РосУкрЕнерго” 11 млрд. кубометрів газу .

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу для журналістів.

«Ці 11 млрд. кубічних метрів газу, які належать Україні, НАК «Нафтогаз України», який Україна чесно купила у «Газпрома» і заплатила гроші в повному обсязі, нас примушують повернути і тим самим підвищити (ціну) газ для населення і для промислових споживачів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Прем’єр-міністр вважає, що таке рішення РНБО спрямоване на руйнування енергетичної безпеки України.

За її словами, таким чином «вони хочуть заробити 4 млрд. доларів”. “А я хочу, щоб ці 4 млрд. доларів пішли на здешевлення ціни на газ для населення, на здешевлення ціни на газ для промислових споживачів, а також на ту ціну технологічного газу, яка потрібна, щоб транзит був повністю прибутковим», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня тодішній голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що митниця не може розмитнити 11 млрд. кубометрів газу, які зберігаються в українських ПСГ, оскільки, згідно з документами, власником цього газу є “РосУкрЕнерго”.

У свою чергу прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО наполягала, що Державна митна служба має здійснити митне оформлення 11 млрд. кубометрів газу, який НАК «Нафтогаз» придбав у ВАТ «Газпром» і який вже знаходиться в українських газових сховищах.

31 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що на митниці проходить розмитнення газу, що належав раніше «РосУкрЕнерго», на користь НАК «Нафтогаз України».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що розрахунок за цей газ з «Газпромом» у розмірі 1,7 млрд. дол. вже проведено коштами, одержаними від «Газпрому» за транзит газу через територію України.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня газовим контрактом з Росією, Україна за спеціальною ціною в 153,9 долара за тисячу кубометрів мала викупити 11 млрд. куб. м газу, який зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі.