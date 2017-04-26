Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 15 травня – Сайдік
18:43, 26 квітня 2017Політика
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Він зазначив, що це буде в понеділок, а не в середу.
Садік розповів про дату наступних переговорів / unmultimedia.org
Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулюванню ситуації на Донбасі відбудеться в Мінську 15 травня.
Про це повідомив Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання ТКГ, який транслював телеканал «112 Україна».
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«Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи та її робочих груп передбачена на 15 травня», - сказав Сайдік.
Він зазначив, що це буде в понеділок, а не в середу, коли вже традиційно проходять засідання, що пов'язане з майбутніми святами.
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