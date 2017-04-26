Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 15 травня – Сайдік

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи з урегулюванню ситуації на Донбасі відбудеться в Мінську 15 травня.

Про це повідомив Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання ТКГ, який транслював телеканал «112 Україна».

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«Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи та її робочих груп передбачена на 15 травня», - сказав Сайдік.

Він зазначив, що це буде в понеділок, а не в середу, коли вже традиційно проходять засідання, що пов'язане з майбутніми святами.