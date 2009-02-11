Політолог: можна стверджувати – Москву повернули в українську політику

Директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що Росія відновлює свій вплив на внутрішню політику України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку політолог висловив сьогодні на прес-конференції.

“Виходячи з подій, які розгортаються навколо України, можна говорити про повернення Москви в українську внутрішню політику”, - сказав він. Політолог аргументував свою думку результатами нещодавнього газового конфлікту і можливим зверненням України до Росії стосовно надання кредиту.

У зв’язку з цим А.ЄРМОЛАЄВ нагадав, що у 2004-2005 роках після президентських виборів, як тоді наголошували усі експерти і політики, вплив Росії на внутрішні українські події був мінімізований.

“Але зараз можна стверджувати – Москву повернули в українську політику”, - наголосив експерт.

На його думку, це пояснюється як внутрішніми чинниками щодо того, хто з українських гравців консультує Кремль чи навпаки, так і зовнішніми. “Але, водночас, є ще об’єктивна складова. Насправді відбувається великий торг: під яким впливом буде Україна в умовах кризи?”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

За його словами, “Україну вже здали Росії – здала Німеччина і Сполучені Штати”.

А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що сьогодні створені умови для формування довгострокового плану роботи з Україною. Серед головних напрямків такого сценарію політолог визначив свідоме дефолтування країни, зниження конкурентних позицій українського великого капіталу, сприяння існуванню м’якої центральної влади.

“Тут можна говорити про двох-трьох річний план щодо формування лояльної до Москви влади. Найбільш вірогідними кандидатами тут є тандем ТИМОШЕНКО-ЛИТВИН”, - сказав експерт.

Він також зауважив, що саме тому Володимир ЛИТВИН зараз має в українській політиці “не “золоту”, а історичну акцію”. “Думаю, що Володимир Михайлович розуміє ціну цій акції, але поки не знає, що з нею робити”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Говорячи про регіональні наслідки втілення цього варіанту, експерт не виключив, що через рік в Україні може поновитися дискусія навколо федералізації країни.

Водночас А.ЄРМОЛАЄВ зауважив, що реалізація такого сценарію навколо України не є “змовою”, але відбувається “нормальна геополітична гра, в якій наша влада грає лише із собою”.

У свою чергу керівник Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО оцінив таку позицію колеги менш категорично. “Думаю, що зараз США і Європі не до України. Для них є важливіші геополітичні і геоекономічні виклики, пов’язані із глобальною кризою”, - поясний політолог і додав, що сьогодні Захід не хоче втягуватися у конфлікт з Росією через Україну.