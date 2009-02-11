Політолог: можна стверджувати – Москву повернули в українську політику
Є найбільш вірогідний тандем
Директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що Росія відновлює свій вплив на внутрішню політику України.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку політолог висловив сьогодні на прес-конференції.
“Виходячи з подій, які розгортаються навколо України, можна говорити про повернення Москви в українську внутрішню політику”, - сказав він. Політолог аргументував свою думку результатами нещодавнього газового конфлікту і можливим зверненням України до Росії стосовно надання кредиту.
У зв’язку з цим А.ЄРМОЛАЄВ нагадав, що у 2004-2005 роках після президентських виборів, як тоді наголошували усі експерти і політики, вплив Росії на внутрішні українські події був мінімізований.
“Але зараз можна стверджувати – Москву повернули в українську політику”, - наголосив експерт.
На його думку, це пояснюється як внутрішніми чинниками щодо того, хто з українських гравців консультує Кремль чи навпаки, так і зовнішніми. “Але, водночас, є ще об’єктивна складова. Насправді відбувається великий торг: під яким впливом буде Україна в умовах кризи?”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.
За його словами, “Україну вже здали Росії – здала Німеччина і Сполучені Штати”.
А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що сьогодні створені умови для формування довгострокового плану роботи з Україною. Серед головних напрямків такого сценарію політолог визначив свідоме дефолтування країни, зниження конкурентних позицій українського великого капіталу, сприяння існуванню м’якої центральної влади.
“Тут можна говорити про двох-трьох річний план щодо формування лояльної до Москви влади. Найбільш вірогідними кандидатами тут є тандем ТИМОШЕНКО-ЛИТВИН”, - сказав експерт.
Він також зауважив, що саме тому Володимир ЛИТВИН зараз має в українській політиці “не “золоту”, а історичну акцію”. “Думаю, що Володимир Михайлович розуміє ціну цій акції, але поки не знає, що з нею робити”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.
Говорячи про регіональні наслідки втілення цього варіанту, експерт не виключив, що через рік в Україні може поновитися дискусія навколо федералізації країни.
Водночас А.ЄРМОЛАЄВ зауважив, що реалізація такого сценарію навколо України не є “змовою”, але відбувається “нормальна геополітична гра, в якій наша влада грає лише із собою”.
У свою чергу керівник Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО оцінив таку позицію колеги менш категорично. “Думаю, що зараз США і Європі не до України. Для них є важливіші геополітичні і геоекономічні виклики, пов’язані із глобальною кризою”, - поясний політолог і додав, що сьогодні Захід не хоче втягуватися у конфлікт з Росією через Україну.