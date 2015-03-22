Україні потрібен новий "план Маршалла" - Коморовський

Таку думку він висловив сьогодні у Брюсселі, виступаючи на Брюссельському форумі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Після війни План Маршалла дозволив східній Європі відродитися з попелу, й американські вантажні літаки допомогли людям у Західному Берліні пережити радянську блокаду. Я переконаний, що сьогодні цього потребує Україна - нового «плану Маршалла», щоб підтримати її та проводити складні реформи", - заявив Коморовський.

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Президент Польщі вважає, що "найбільша загроза Україні не тільки військова".

"Найбільший ворог - її власна слабкість і слабкість її системи. Шанс України проводити глибокі реформи та зміни - це ключ до майбутньої всієї Східної Європи. Я також думаю, що це також ключ до всього Західного світу. Тому я думаю, що новий «план Маршалла» є складним викликом, але надзвичайно важливим", - сказав він.