Яценюк вважає, що новий податок спровокує соціальний вибух у регіонах

Народний депутат України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що заміна ринкового збору податком спровокує соціальний вибух у регіонах. Про це він заявив на прес-конференції у Житомирі під час презентації очолюваної ним ГО "Фронт змін”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту змін», він наголосив, що законопроект, що передбачає заміну ринкового збору новим податком, найімовірніше, не пройде другого читання у Верховній Раді України.

Крім того А.ЯЦЕНЮК під час відвідання Житнього ринку Житомира наголосив на неприпустимості “збільшення оподаткування малого і середнього бізнесу, який працює на ринку”. «Я вважаю, що це абсурд, оскільки збільшувати податковий тягар в умовах фінансової кризи означає лише отримати нову кількість безробітних і недоотримати надходження до бюджету», – зазначив він.

В той же час А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що у випадку, якщо законопроект все ж набере в парламенті необхідну кількість голосів, на нього, “радше за все, накладе вето Президент”. Він вважає, що “в регіонах, у тому числі в Житомирі, набагато гірше ситуація з рівнем соціальної невдоволеності, аніж у Києві, а в центрі, судячи з усього, досі не розуміють, що такий податок може спровокувати в регіонах соціальний вибух”.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого в Житомирі ініціативна група, яку очолює Олександр КОЗЛОВ, приєдналася до «Фронту змін».