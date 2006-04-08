Ющенко: ”Я не дозволю, аби країна знову втрачала час...

Уряд, сформований коаліцією, має стати урядом усіх українців, а не лише тих, хто підтримав певні політичні сили - Ющенко

Київ. 8 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що “уряд, який сформує коаліція, має стати урядом всіх українців, а не тільки тих, хто підтримав певні політичні сили”.

На цьому він наголосив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.

Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, програма коаліції “повинна чітко показувати”, як забезпечити такі пріоритети як “єдність країни, її безпека, проблеми економічного розвитку, підтримка регіонів, добробут громадянина”, а уряд “повинен працювати на єдність країни, багато уваги приділяти гуманітарній об`єднавчій політиці”.

Говорячи про сьогоднішнє формування коаліції, В.ЮЩЕНКО сказав, що треба “спокійно, без політичних спекуляцій, недовіри й образ обговорити спільний меморандум, вироблений на загальних пріоритетах”.

Зокрема, на думку Президента, учасники коаліції мають на перше місце винести ті пункти, що об`єднують усі політичні сили, а вже потім перейти до пошуку компромісу у спірних питаннях. Також вони мають “публічно презентувати цю програму, врахувати думку експертів та неурядових організацій і ретельно виконувати її під пильним контролем громадськості”, - додав Президент.

Також він заявив: “Програма діяльності коаліції і уряду повинна визначити чіткі строки її реалізації, а критерії виконання програми мають бути зрозумілі для громадян. Тільки тоді ми уникнемо взаємних звинувачень і образ, пошуків винних, спроб перекласти власні помилки на внутрішні та зовнішні заколоти”.

При цьому, наголосив В.ЮЩЕНКО, в коаліції мають бути визначені чіткі правила гри, зокрема, потрібно вже зараз домовитися про механізми відносин між партнерами, у тому числі – прийняття рішень, вирішення суперечок, залагодження конфліктів. “Треба нарешті зробити висновки із вчорашніх уроків, і зробити це публічно. Доти, доки між партнерами є недовіра, взаємні підозри, неправда і неповага, коаліція приречена на слабкість. Я не дозволю, аби країна знову втрачала час через невміння деяких політиків працювати в команді”, - заявив Президент.