У КВУ назвали переможців на виборах до рад 9 міських об’єднаних громад за партійними списками

На виборах до рад 9 міських об’єднаних громад у шести областях України за партійними списками депутатами стали представники 16 політичних партій. Як повідомляє Комітет виборців України, всього у дев’яти ОТГ 30 квітня обирали 242 депутати.

Читайте такожСьогодні жителі 47 громад із 19 областей обирають своїх голів - Зубко

За партійними списками на виборах в ОТГ переміг “Наш край”: 42 представники партії стали депутатами (17,4% від загальної кількості).

На другому місці – партія “Опозиційний блок” (37 депутатів, 15,3%), на третьому – “Блок Петра Порошенка Солідарність” (25 депутатів, 10,3% – вище місце через представленість у більшій кількості рад), на четвертому – партія “Відродження” (25 депутатів, 10,3%), на п’ятому – Радикальна партія (23 депутатів, 9,5%).

З шостого по дев’яте місце розташувалися: ВО “Черкащани” (21 депутатів, 8,7%), ВО “Батьківщина” (19 депутатів, 7,9%), партія “Єдиний центр” (14 депутатів, 5,8%) та УКРОП (11 депутатів, 4,6%).

Десяте-одинадцяте місце поділили “Самопоміч” та “Стабільність” (по 5 депутатів та 2% у кожної партії).

Місця з 12 по 15 посіли партія “Воля народу” (4 депутати, 1,7%), Аграрна партія, “Справедливість” та “Єдність” (по 3 депутати та 1,2%).

На останньому місці - партія “Сила людей” (2 мандати, 0,8%).

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня відбулись вибори у 47 об’єднаних територіальних громадах в 19 областях України.