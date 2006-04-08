Ющенко: треба відмовитися від принципу «Чим гірше – тим краще»

Ющенко вважає своєю місією залучити опозицію до формування державної політики

Київ. 8 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає своєю місією залучити опозицію до формування державної політики.

Про це він заявив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.

"Опозиція має бути залучена до формування державної політики, і в цьому моя місія як Президента”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що опозиція має усвідомити одну важливу істину: немає опозиції до держави, є парламентська опозиція. “Треба відмовитися від принципу «Чим гірше – тим краще» і навчитися працювати на країну”, - наголосив Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що буде активізовано роботу політичної ради при Президентові України, який він бачить як «круглий стіл» і “важливий дискусійний майданчик”.

Також він нагадав про своє доручення Секретаріату Президента відпрацювати новий механізм роботи Ради регіонів при Президентові України. “Я налаштований активно співпрацювати з регіональними елітами, аби разом відродити Україну”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.