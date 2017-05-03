МЗС України підтвердило, що євродепутат з Італії брала участь у "першотравні" в "ЛНР" (фото)

Міністерство закордонних справ України порушуватиме питання щодо притягнення до відповідальності італійського депутата Європейського парламенту Елеонори Форенца за участь в першотравневих заходах в окупованій частині Луганської області. Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.

"У зв'язку з інформацією про візит євродепутата, представника італійської маргінальної «Партії комуністичного відродження» Елеонори Форенца, МЗС України було перевірено і підтверджено факт візиту Форенци до окупованої території Донбасу у складі групи представників італійських ліворадикальних угруповань", - сказала Беца.

Речниця зазначила, що українське посольство в Італії 28 квітня направляло ноту до МЗС Італії щодо неприпустимості порушення українського законодавства та з вимогою вжити заходів щодо упередження цього візиту.

При цьому, як зауважила Беца, українське зовнішньополітичне відомство часто направляє ноти такого змісту, тому що, за її словами, "дуже почастішали випадки таких несанкціонованих візитів".

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"Також МЗС Італії зі свого боку, за результатами наших контактів і наших переговорів, звернулося до всіх італійських компетентних органів, в тому числі і до організатора цієї провокації, щодо кримінальної відповідальності за порушення українського законодавства. Тобто, ще раз нагадало, тому що вже неодноразово всі держави направляли ноти, направляли листи своїм компетентним органам про те, що це є порушенням законодавства України, якщо поїздка здійснюється без згоди української сторони", - наголосила речниця МЗС.

"Італійська сторона також підкреслила, що такий візит абсолютно не відповідає офіційній позиції її уряду щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. І при цьому, за словами представника МЗС Ітталії, органи державної влади фактично не мають повноважень для обмеження вільного пересування приватних осіб", - сказала Беца.

Вона додала, що українське посольство поширило відповідний прес-реліз із засудженням зазначеної провокації.

"Ми, звичайно, зі свого боку будемо порушувати питання щодо застосування відповідальності до зазначеної особи чи групи осіб... у зв'язку з порушенням законодавства України", - додала представниця МЗС України.

Раніше УНІАН повідомляв, що до окупованого Луганська прибула депутат Європарламенту від Італії Елеонора Форенца.