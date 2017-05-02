Євродепутат з Італії опублікувала фото зі святкування в окупованому Луганську
00:37, 02 травня 2017Політика
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У Європарламенті Елеонора Форенца входить до фракції Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі.
Форенца святкувала в окупованому Луганську / facebook.com/pg/eleonoraforenzapagina
Євродепутат з Італії, представниця Партії комуністичного відродження Елеонора Форенца, опублікувала у Facebook фото зі святкування 1 травня в окупованому Росією Луганську.
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"Ми не знаємо, чому ви кажете до побачення, Ленін, ми кажемо – здрастуй, Володимире", - написала вона.
Зазначимо, що у Європарламенті Елеонора Форенца входить до фракції Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі.
Як пише Радіо Свобода, раніше у понеділок ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький заявив, що представники понад 20 держав взяли участь у першотравневих урочистостях у контрольованому бойовиками Луганську, серед них і Елеонора Форенца.
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