Коновалюк: "Фаїна" була втягнена в незаконну торгівлю зброєю

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з`ясування обставин поставки до Грузії української військової техніки з метою встановлення фактів порушення законодавства України та норм міжнародного права Валерій КОНОВАЛЮК заявляє, що ТСК виявила факти незаконної торгівлі зброєю, що перевозилось на захопленому сомалійськими піратами судні “Фаїна”.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

За словами В.КОНОВАЛЮКА, участь Президента України Віктора ЮЩЕНКА у зустрічі моряків “Фаїни”, які перебували у полоні сомалійських піратів понад чотири місяці, є цинічним фарсом.

За його словами, “з одного боку заручників “Фаїни” мордували пірати, з іншого боку вони потерпали від бездарних дій, а радше злочинної бездіяльності спецслужб на чолі з найвищим політичним керівником України”. “Я особисто після цього не наважився б поїхати зустрічати визволених із полону моряків”, - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Він зауважив, що ТСК закінчила своє розслідування і серед іншого виявила також порушення, що стосуються продажу військової техніки, яка перебувала на борту “Фаїни”. Зокрема, зауважив голова комісії, встановлено, що кенійська армія взагалі не використовує зброю радянських зразків, а вантаж “Фаїни” був призначений для Південного Судану.

Народний депутат заявив, що всі дії Служби зовнішньої розвідки фактично були направлені лише на те, щоб приховати дані факти. Він додав, що раніше на цьому не можна було наголошувати, оскільки це могло завдати шкоди здоров’ю та життю полонених моряків.

“І взагалі, якщо б кошти для визволення бранців “Фаїни” було зібрано оперативно, то членам екіпажу не довелося б стільки часу проводити в полоні”, - вважає В.КОНОВАЛЮК.

Він також переконаний, що всі дії Президента України та Служби зовнішньої розвідки є “не більше ніж фарсом”.

Крім того, В.КОНОВАЛЮК повідомив, що наступного тижня вимагатиме створити у ВР спеціальну комісією, яка займеться вивченням справ, що пов’язані з “Фаїною”.

Як повідомляв УНІАН, суховантажне судно "Фаїна" було захоплене піратами 25 вересня 2008 року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися 17 громадян України, троє росіян з Петербурга і один громадянин Латвії. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу. На борту “Фаїни” знаходились 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Сомалійські пірати 5 лютого одержали 3,2 млн. дол. викупу за судно і залишили його.

Сьогодні, 13 лютого, звільнені моряки спеціальним рейсом прибули із Момбаси (Кенія) до Києва.