УНП не терпітиме "нульовий варіант" як умову російського кредиту

Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО заявляє, що УНП вийде зі складу коаліції, якщо уряд намагатиметься отримати в Росії 5 млрд. доларів кредиту за умови ратифікації угоди про так званий “нульовий варіант”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це Ю.КОСТЕНКО заявив сьогодні під час робочої поїздки до Львова.

«Якщо політика уряду зведеться до здачі Росії чергової порції національного інтересу, депутати від Української народної партії вийдуть зі складу коаліції», – наголосив Ю.КОСТЕНКО.

Однією з ознак здачі національних інтересів він назвав ймовірне отримання урядом кредиту від Росії на умовах так званого «нульового варіанту».

«5 млрд. доларів, які хоче позичити ТИМОШЕНКО для формування дохідної частини бюджету, – це та сума, яку Україна повинна не просити, а призначити як ціну для Росії за оренду баз Чорноморського флоту, відповідно до Угоди 1997 року «Про умови базування Чорноморського флоту РФ на території України». Якщо сюди ж додати вимоги щодо повернення боргів по вкладах в «Ощадбанку СРСР», по активах Радянського Союзу, ця сума обчислюватиметься сотнями мільярдів доларів», – зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Політик нагадав, що «депутати від УНП дали можливість діючому уряду та ВР працювати над подоланням кризи, передбачаючи, що до професійних порад представників УНП дослухатимуться». У цьому контексті дуже важливим питанням він назвав «принцип ротації уряду».

Натомість, поінформував Ю.КОСТЕНКО, «зустріч з ТИМОШЕНКО минулого тижня не дала чіткої відповіді на запитання, хто здатен забезпечити стратегію уряду для посилення фінансового, економічного, енергетичного блоків». На думку лідера УНП, «відсутність такої відповіді пов‘язана з відсутністю самої стратегії, а відтак може бути розцінена як ще одна ознака здачі національних інтересів».

Ю.КОСТЕНКО запропонував уряду використати стратегію, розроблену Українською народною партією ще на початку 90-х років, яка базується на формуванні економіки європейського зразка. Тим більше, що «коли праві опиняються в реальній владі, ця стратегія дає результати».

Довідка УНІАН. На початку лютого ЗМІ повідомили, що уряд України намагається отримати від РФ кредит на суму 5 млрд. доларів США.

7 лютого тижневик "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомив, що у Москві 6 лютого відбувся перший раунд переговорів про надання Україні кредиту.

Як повідомило джерело видання в українській делегації, під час зустрічі з міністром РФ Олексієм КУДРІНИМ було висунуто цілу низку додаткових умов отримання Україною кредиту. Зокрема, російська сторона чекає від української: ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» (так називається договір про розподіл майна колишнього СРСР, за яким Росія бере на себе всі борги Союзу, а решта колишніх республік відмовляється від своїх претензій на будь-яке майно СРСР); вирішення Україною питань з власністю колишнього СРСР за кордоном; вирішення спірних питань з російською власністю в Україні; визнання Україною державними боргами боргів українських підприємств перед Внешэкономбанком СРСР.

Ввечері 7 лютого прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила інформацію про переговори щодо виділення Росією кредиту для України.

9 лютого Мінфін РФ повідомив, що Україна просила у Росії кредит у 5 млрд. дол., але офіційного звернення поки не надходило.