Безвіз для України можуть підписати у Європарламенті 17 травня - джерело

Церемонія підписання в Європейському парламенті надання Україні безвізового режиму може відбутися вже 17 травня. Про це повідомляє джерело, наближене до ЄП, передає власний кореспондент УНІАН.

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Церемонія відбудеться у Страсбурзі в рамках пленарного засідання ЄП, яке відбудеться з 15 по 18 травня.

Очікується, що Рада ЄС затвердить надання безвізового режиму 11 травня в рамках засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент 6 квітня підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

26 квітня Комітет постійних представників країн - членів Європейського Союзу (Coreper) також підтримав дане рішення, яке ще має бути затверджено Радою Євросоюзу з подальшим підписанням в Європарламенті президентами ЄП та Ради ЄС.