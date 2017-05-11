США надали Україні чіткий сигнал підтримки – посол (фото)

09:39, 11 травня 2017
Політика
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Чалий заявив, що зустріч з Трампом свідчить про підтримку України з боку США.

Трамп встетился з Климкиным / facebook.com/Valeriy Chaly

Посол України в США Валерій Чалий заявляє, що зустріч глави МЗС України Павла Клімкіна з президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Майклом Пенсом є чітким сигналом підтримки українського народу з боку Вашингтона. Про це Чалий написав на своїй сторінці у Facebook.

"Непересічний день серед буднів дипломата. Зустріч у Білому домі з Президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Майклом Пенсом під час візиту Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна - це чіткий сигнал підтримки Народу України і Українській Діаспорі Америки", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства із віце-президентом США Майклом Пенсом.

За даними Посольства України у США, сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Клімкін подякував за незмінну позицію Адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії.

Чалий зустрівся з Пенсія / facebook.com/Valeriy Chaly

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